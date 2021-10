Serie A – Le formazioni ufficiali delle sfide delle 15

Alle ore 15 andranno in scena 3 sfide fondamentali per la salvezza e per le ambizioni di tutte e 6 le squadre impegnate che possono così sorprendere, così deludere:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

Udinese-Bologna:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. Allenatore: Gotti.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

Empoli-Atalanta:

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Haas; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. Allenatore: Andreazzoli.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini.