Serie A – I risultati delle 15: vince l’Atalanta, il Genoa riacciuffa il Sassuolo nel finale

Si sono concluse da poco le tre partite delle ore 15 valevoli per l’ottava giornata di Serie A. Vince l’Atalanta ad Empoli ed aggancia la Lazio a quota 14 in zona Europa League; toscani al 12esimo posto a quota 9 in attesa del risultato del Torino a Napoli. Pari a Udine tra Udinese e Bologna, le due squadre ora sono rispettivamente all’11esimo e all’ottavo posto in classifica. Il Genoa rimonta da 0-2 e pareggia contro il Sassuolo nel finale. I neroverdi perdono l’occasione di fare un balzo in graduatoria e restano 14esimi con 8 punti, il Grifone esce momentaneamente dalla zona retrocessione. Di seguito tutti i risultati:

Empoli-Atalanta 1-4 (11′ Ilicic A, 26′ Ilicic A, 30′ Di Francesco E, 49′ aut. Viti A, 89′ Zapata A).

Genoa-Sassuolo 2-2 (17′ e 21′ Scamacca S, 27′ Destro G, 89′ J. Vasquez G).

Udinese-Bologna 1-1 (67′ Barrow B, 82′ Beto U).