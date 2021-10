La mancata qualificazione alla Champions League per mano del Verona di Juric è una ferita che è rimasta aperta in casa Napoli. Oggi il tecnico croato torna da avversario allo stadio Maradona ma sulla panchina del Torino. Come svela l’edizione odierna di Repubblica, la voglia di rivincita nei suoi confronti rappresenta una motivazione in più per i tifosi ma soprattutto per i calciatori. Anche Spalletti lo sa, ma al contempo si augura che i suoi ragazzi abbiano imparato la lezione.