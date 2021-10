David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida Napoli-Torino. Queste le sue dichiarazioni:

“Il merito è di tutta la squadra, anche degli attaccanti che fanno tanto pressing ed è importantissimo per noi. Meret? Non c’è dualismo, abbiamo un gran rapporto. Siamo insieme da 3-4 anni, è una grande persona e un gran portiere. L’Italia ha un grande portiere, è importante per il calcio italiano”.