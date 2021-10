Osimhen protagonista di inizio stagione, può essere decisivo contro Juric

Victor Osimhen è l’assoluto protagonista di questo inizio di stagione del Napoli targato Luciano Spalletti. Il nigeriano è carico ed è pronto per aiutare gli azzurri a battere anche il Torino quest’oggi e riportarlo in vetta alla classifica. Come riporta Il Mattino, il nigeriano ha già messo a segno quattro reti in Serie A e tre in Europa League e ha spesso aiutato la squadra in alcuni momenti cruciali dei match. Questa sera sfiderà Ivan Juric e sarà una chiave tattica molto importante, in quanto i granata pressano costantemente a tutto campo e lui può trovare spazio in velocità.