Ci saranno 30mila tifosi quest’oggi allo Stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Torino sui 41mila biglietti messi a disposizione e, come ricorda Tuttosport, i gruppi organizzati non saranno presenti nelle curve neanche questa volta. Il motivo è sempre lo stesso: le norme anti-covid in vigore al Maradona, che hanno fatto sì che i tifosi organizzati decidessero di seguire il Napoli solo in trasferta.