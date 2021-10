La Juventus ha rilasciato sui propri siti ufficiali i 22 convocati per la sfida contro la Roma. C’è Chiellini, c’è Morata, out Dybala e soprattutto Matthjis De Ligt. Il difensore olandese ha avuto un leggero affaticamento all’adduttore sinistro e verrà valutato nelle prossime ore in vista anche della sfida contro lo Zenit in Champions League.