Lorenzo Insigne non è reduce da un periodo molto fortunato, ma punta a riprendersi proprio questa sera contro il Torino. Come ricorda Tuttosport, infatti, il capitano azzurro è a quattro reti da Diego Armando Maradona e proprio nello stadio che porta il nome del fuoriclasse argentino tenterà di ripartire per superare questo record e diventare il terzo marcatore di sempre della storia azzurra.