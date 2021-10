L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio a Dries Mertens, attaccante azzurro, e alla partita di oggi tra Napoli e Torino. Infatti, come riportato dal quotidiano, il belga potrebbe subentrare a Osimhen nel secondo tempo e con un gol supererebbe Vojak nella classifica all time dei marcatori del Napoli. Mertens non segna dal lontano 22 aprile contro la Lazio.