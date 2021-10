FOCUS – Napoli-Torino: dove vederla e probabili formazioni

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena alle ore 18:00 il match valido per la nona giornata di Serie A fra Napoli e Torino. Dopo la sosta per le Nazionali finalmente torna il campionato, e il Maradona torna a ripopolarsi. Di fatto è previsto il tutto esaurito in quel di Fuorigrotta, grazie anche all’ampliamento del pubblico al 75%. Napoli-Torino però non è mai una partita banale, anzi, una gara difficile sotto tanti punti di vista con i granata pronti a racimolare punti e portare avanti la causa Juric, che con il Napoli ha da sempre un conto in sospeso. Parole al miele proprio del tecnico del Toro, che esalta il Napoli ed esalta Spalletti, forse tanta ammirazione o un po’ di tattica pre-gara. Dall’altra parte però c’è il Napoli, forte e pieno di se, convinto dei propri mezzi, capace di poter continuare la striscia positiva, portando ad 8 le vittorie in campionato. Sarebbero quindi 24 i punti totali, un record che non si rivedeva dai tempi di Maurizio Sarri.

I precedenti

Quella di questa sera sarà la sfida numero 135, e la sessantottesima edizione in casa azzurra. I precedenti 54 sorridono il Napoli con: 28 vittorie, 31 pareggi e 8 sconfitte.

L’ultima vittoria del Napoli in casa coincide con la sfida giocata nella stagione 2018/19. I partenopei vinsero 2-1 con i gol di: Manolas e Di Lorenzo per gli azzurri ed Edera per i granata.

L’ultimo pareggio invece coincide con l’ultima sfida giocata al Maradona. La partita finì per 1-1 con le reti di Izzo e Insigne.

L’ultima vittoria per il Torino in casa, invece, risale alla sfida giocata nella stagione 2008/09. I granata sconfissero gli azzurri per 2-1 con gol di Bianchi e Rosina per il Toro.

Dove vederla

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Spalletti

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric.