Spalletti: “Impegni ravvicinati? Sarri ha ragione, troppe partite in pochi giorni fanno male ai calciatori!”

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Napoli-Torino, Spalletti è stato interrogato sul caso sollevato da Sarri sulle troppe partite concentrate in pochi giorni.

Il tecnico di Certaldo sembra essere d’accordo: “Le istituzioni nazionali dovrebbero fare una riflessione su questo tema, anche per dare un segnale di uniformità delle federazioni. In Spagna hanno fatto qualcosa di differente, anche a me ora sembra un po’ troppo quello che sta succedendo. I giocatori per fare squadre forti prendono i Nazionali, ma poi gli arrivano 10 ore prima della partita. E’ troppo il carico che ci stanno dando per poter disputare al meglio il Campionato”.