Serie A, Lazio-Inter: il risultato finale

Dopo 96 minuti termina lo scontro diretto tra Lazio ed Inter allo Stadio Olimpico. Il ritorno nella capitale per Simone Inzaghi non è stato certamente positivo: dopo esser passata in vantaggio con il rigore di Perisic, il secondo tempo è stato ad appannaggio dei biancocelesti che sono riusciti nella rimonta.

Al pareggio di Immobile al 64′, sono seguite le reti di Felipe Anderson e di Milinkovic-Savic nella parte conclusiva della gara. Una sfida, inoltre, dall’ elevato tono agonistico con Luiz Felipe e Correa che si sono ripresi più volte con il primo poi espulso.

Questo risultato riporta la squadra di Sarri in zona Europa dopo un periodo difficile; per l’Inter, invece, si tratta della prima sconfitta stagionale e si allontana dalla vetta occupata dal Napoli.