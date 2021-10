Roma, il Newcastle dei nuovi sceicchi fa sul serio per Mourinho!

La Roma deve fare attenzione al Newcastle . Questo perchè una nuova cordata di sceicchi sta per entrare nel calcio europeo. Infatti hanno da poco acquistato il Newcastle in Inghilterra e si preparano a costruire un topo team.

Il patrimonio stimato dei nuovi proprietari dei Magpies sembra essere superiore anche quello di Psg e Manchester City. Intanto sembrano aver individuato come unico obiettivo per la panchina Josè Mourinho, attuale allenatore della Roma. Per convincerlo gli sceicchi sembrano disposti a ricoprirlo d’oro ed i tifosi ora sembrano preoccupati.