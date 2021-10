Napoli, occcasione Denayer: è in scadenza di contratto

Nelle ultime settimane è partita la corsa al post Manolas che ha rivelato più volte di ritornare in patria, all’Olympiacos. Ai vari Bremer e Senesi, è spuntato un nome che in passato è stato già accostato al Napoli: si tratta di Jason Denayer.

Classe 1995 di Jette, è cresciuto nei floridi vivai di Anderlecht e Manchester City con il quale non ha mai disputato una partita ufficiale. Dopo i prestiti fruttuosi al Celtic e al Galatasaray, è dal 2018 un giocatore dell’Olympique Lione di cui è diventato subito un giocatore chiave.

Difensore alto e roccioso, è molto abile nel gioco aereo e nell’uno contro uno grazie anche ad un ottimo senso della posizione. Inoltre sa fare in maniera eccellente la fase di impostazione sfruttando la sua buona tecnica di base.

Giocatori del genere non si lasciano sfuggire, specie se sono in scadenza di contratto: il Napoli dovrà spodestare la Juventus ed altri club europei per ottenere le sue prestazioni sportive.