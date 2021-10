Napoli-Legia Varsavia, iniziata la vendita dei biglietti!

Con la sosta per le Nazionali conclusa, finalmente si torna in campo ed il Napoli ha ufficialmente messo in vendita i biglietti per la terza giornata di Europa League, Napoli-Legia Varsavia. Si giocherà giovedì alle 21:00 ma i tornelli verranno aperti già nel pomeriggio per le misure anti-Covid. Ovviamente si raccomanda che tutti i tifosi siano muniti di Green Pass per accedere allo stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito i prezzi dei biglietti:

Tribuna Posillipo € 75,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 40,00

Curve € 25,00