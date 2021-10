CdM – Lozano e Ospina disponibili ma domani non scenderanno in campo: la situazione

Come emerso dal report dell’allenamento mattutino pubblicato in mattinata, Luciano Spalletti riaccoglierà Hirving Lozano e David Ospina, ma solo per la rifinitura, sicuramente i due sudamericani non partiranno dall’inizio contro il Torino.

La notizia trova conferma sull’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno:

“Rientrati ieri sera dagli impegni in Nazionale, Lozano e Ospina prenderanno parte alla rifinitura della mattina. Si tratterà però solo di un allenamento, per la partita col Toro sono infatti in vantaggio Meret e Politano”.