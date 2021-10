Biglietti per Napoli-Torino, a rilento anello inferiore e tribuna

Con l’aumento della capienza al 75% sono disponibili 41000 biglietti per assistere a Napoli-Torino. Il grande inizio di stagione sta riportando entusiasmo anche tra i tifosi che stanno tornando a riempire il Maradona.

Da giorni sono terminate le Curve superiori ed i Distinti ma procede più lentamente la vendita della Curva B inferiore e dei Distinti inferiori che evidentemente per problemi logistici e di visuale non riscaldano particolarmente i tifosi. A rube invece sono andati i biglietti per l’anello superiore tanto che rimangono solo poche centinaia di biglietti.