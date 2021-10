Tuttosport – Lobotka e Petagna out contro il Torino! Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli, in vista del match contro il Torino di domenica sera. Secondo il quotidiano Spalletti dovrà rinunciare molto probabilmente a due calciatori. Uno è Stanislav Lobotka, che anche nell’allenamento di questa mattina ha svolto metà lavoro personalizzato e metà in gruppo. L’altro dovrebbe essere Andrea Petagna, che ieri ha accusato una contrattura al muscolo adduttore della coscia sinistra. Infatti anche oggi il centravanti azzurro ha svolto solo terapie.