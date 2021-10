Tegola in casa Salernitana. Il difensore albanese Frederic Veseli, di ritorno dagli impegni con la Nazionale, è risultato positivo al Covid-19. Dunque, un altro indisponibile per Fabrizio Castori in vista della sfida contro lo Spezia. Questo è quanto comunicato sul sito ufficiale:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che il calciatore Frédéric Veseli di rientro dalla Nazionale è risultato positivo al tampone molecolare effettuato presso il suo domicilio”.