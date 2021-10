Specchia: “Spalletti fino ad ora perfetto. Gara con il Torino la più spigolosa della stagione…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Specchia, allenatore.

“Juric? Allenatore che chiede il massimo e ti fa lavorare tanto. I suoi dati sono superiori alla media: il Torino con Giampaolo aveva 4 km di media in preparazione al giono, con Juric 14. Hanno triplicato il dato. Stimo molto questo tecnico e migliora chiunque gli capiti di avere davanti.

Rendiamoci conto che il Napoli ha valori assoluti, ben guidati da Spalletti. Mi aspetto una partita bella ma anche che il Napoli possa venirne a capo. Sarebbe il caso di provarci per lo Scudetto. Spallettismo? Ci andrei piano ma finora non ha sbagliato una virgola del suo cammino. Se continua così, come si era parlato di Sarrismo si può parlare poi di Spallettismo. Con il Torino comunque è la gara più spigolosa della stagione.

Difesa del Napoli? Rrahmani è cresciuto tanto, è stato umile e ha seguito le indicazioni dell’allenatore. Di Lorenzo è sempre confermato, Koulibaly è quasi tornato ai fasti del giocatore che valeva 100 milioni, Mario Rui ora contende anche di testa palloni che non gli competono. Se migliorano i singoli migliora anche il reparto.

Dove si può decidere Napoli-Torino? Il valore aggiunto del Torino è la quantità di corsa che sviluppa, sarà una gara equilibrata”.