Il Napoli ha oramai ritrovato anche Faouzi Ghoulam. Il terzino sinistro è tornato ad allenarsi in gruppo da un po’ di tempo e pare essere determinato nel voler ritornare il prima possibile a giocare per la maglia azzurra. Questa voglia la manifesta anche sui social, difatti l’algerino ha postato una foto dell’allenamento odierno in vista del Torino ed ha scritto: “Concentrato”. Di seguito il post dal profilo Instagram ufficiale di Ghoulam: