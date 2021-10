Arrivano aggiornamenti da Trigoria sulle condizioni di Tammy Abraham. L’attaccante della Roma è alle prese con un problema alla caviglia che lo mette in dubbio per la gara contro la Juventus. Come riferisce Corriere dello Sport: “Tammy Abraham continua con il suo lavoro riabilitativo, oggi non si è allenato con la squadra. Ore importanti per la sua convocazione: la decisione spetterà ai medici e al giocatore”.