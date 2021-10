Prosegue la vendita dei biglietti per la partita Napoli-Torino che si disputerà domenica 17 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona. Per la prima volta l’impianto sarà aperto al 75% della capienza e subito i tagliandi sono andati a ruba. Infatti già da giorni sono esaurite le Curve superiori ed i Distinti superiori. Procedono un pò più a rilento le vendite per la Tribuna Nisida e per la Posillipo e per Curva B inferiore e Distinti inferiori.