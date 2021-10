Napoli-Torino, i precedenti tra le due compagini

Domenica 17 ottobre andrà in scena Napoli-Torino, match valido per l’ottava giornata di Serie A. Quella di giovedì sarà la sfida numero 135, e la sessantottesima edizione in casa azzurra. I precedenti 54 sorridono il Napoli con: 28 vittorie, 31 pareggi e 8 sconfitte.

L’ultima vittoria del Napoli in casa coincide con la sfida giocata nella stagione 2018/19. I partenopei vinsero 2-1 con i gol di: Manolas e Di Lorenzo per gli azzurri ed Edera per i granata.

L’ultimo pareggio invece coincide con l’ultima sfida giocata al Maradona. La partita finì per 1-1 con le reti di Izzo e Insigne.

L’ultima vittoria per il Torino in casa, invece, risale alla sfida giocata nella stagione 2008/09. I blucerchiati sconfissero gli azzurri per 2-1 con gol di Bianchi e Rosina per il Toro.