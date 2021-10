Michniewicz, allenatore del Legia: “Diversi giocatori infortunati, queste sono le condizioni”

Czesław Michniewicz, allenatore del Legia, è intervenuto in conferenza stampa per aggiornare i tifosi sulle condizioni attuali della rosa: “Artur Boruc? Attualmente non sta svolgendo allenamento, attendiamo e speriamo che migliori. Dovrà osservare un periodo di riabilitazione. Joel Abu Hanna, invece, è rientrato da Israele con un infortunio. Si sottoporrà a un intervento chirurgico, molto probabilmente, e sarà fuori fino a forse 8 settimane. Mateusz Hołownia? Nulla di grave, un piccolo infortunio che l’ha tenuto fuori dall’allenamento. Gli altri giocatori invece non hanno problemi”.