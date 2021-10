Mandragora: ”Partita tosta, vincerà chi avrà la meglio sui duelli”

Intervenuto al canale ufficiale del Torino, il centrocampista Rolando Mandragora ha parlato della sfida di domenica sera contro il Napoli. Ecco quanto detto:

”Affronteremo una grande squadra, che ha sempre lottato per obiettivi importanti, quindi dovremo fare una prestazione all’altezza della sfida. Ci stiamo allenando per sfruttare al meglio i duelli a centrocampo, perchè sono quelli che alla fine faranno la differenza. Per me sarà una partita speciale, essendo napoletano questa partita mi regalerà tante emozioni, mi fa piacere quando le persone mi applaudono, perchè quella è la mia gente e mi fa piacere riceverli”.