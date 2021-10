Malagnini, avv. Luperto: “Ammutinamento? Non c’è intenzione di chiudere bonariamente”

Ruggiero Malagnini, avvocato del calciatore Sebastiano Luperto, ha parlato ai microfoni della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato della questione legata all’ammutinamento.

“Non si è ancora formato il collegio nei nostri confronti. I calciatori chiamati in causa non fanno più parte del Napoli. Non c’è mai stata la possibilità di cercare un accordo, non c’è intenzione di chiudere bonariamente la questione. Luperto vive la situazione con serenità. Potrebbe prevalere il buonsenso, anche come forma di riconoscenza verso un gruppo che si è ripreso da un momento buio”.