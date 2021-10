Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, al Maradona ci sarà un osservato speciale domenica nella sfida tra Napoli e Torino: ovvero il brasiliano Gleison Bremer, difensore granata che piace al club azzurro, che dunque seguirà attentamente la sua prestazione, anche perché dovrà vedersela contro un cliente scomodissimo come Victor Osimhen. Il ds Giuntoli lo seguirà con particolare attenzione per decidere in futuro se affondare il colpo o meno.