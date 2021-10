La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli riporta alcuni dettagli legati alle cause legali in corso risalenti al tema dell’ammutinamento del novembre 2019, dopo Napoli-Salisburgo.

Sono due i provvedimenti in atto: uno contro Allan per insulti e minacce, dove saranno ascoltati anche Hysaj e Edo De Laurentiis, e un altro contro tutta la squadra per non aver rispettato il ritiro imposto dal club azzurro.