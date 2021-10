Improta: “Zielinski non è al top, vi spiego perché. Torino? Vi dico la mia”

Gianni Improta, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di alcuni calciatori del Napoli e non solo.

“Nel Napoli c’è uno Zielinski non al top della condizione. Secondo me, il motivo è di natura psicologica: il calciatore si sente costantemente sotto esame, da lui ci si aspetta tantissimo e risente di queste pressioni. Parliamo di un giocatore di assoluto valore: tecnicamente è indiscutibile. Torino? Il Napoli non dev sottovalutare l’avversario. Le squadre di Juric sono sempre toste e difficili da affrontare. Ma Spalletti, in questo momento, ha Osimhen come la sua punta di diamante. Al momento è in uno stato di forma eccezionale”.