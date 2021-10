Gianni Di Marzio: “Politano o Lozano? Il primo segna di più”

Gianni Di Marzio, ex allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live”, per parlare del Napoli: “Napoli? Può giocarsela fino all’ultimo, il pubblico prima o poi tornerà a popolare lo stadio. Si sa, il popolo è stato sempre il dodicesimo uomo in campo soprattutto in una piazza come Napoli. Quando sarà pieno, quindi 70000 tifosi, i giocatori daranno tanto. Politano o Lozano? Il primo riesce a realizzare più gol e sta messo meglio sulle gambe, inoltre l’italiano se ti punta nell’1 contro 1 ti fa male. Porta? La mia risposta continua a essere Ospina. Il colombiano ha più esperienza, mentre ad Alex serve continuità per migliorare. Meret è il futuro del Napoli, ma per il presente meglio David”.