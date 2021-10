GDS – Reti dalla panchina in Serie A: Napoli al quinto posto a pari merito con il Milan

Speciale classifica riportata questa mattina dal quotidiano La Gazzetta dello Sport: le prime cinque squadre in Serie A che hanno segnato più gol dalla panchina in queste prime sette giornate di campionato.

Al primo posto c’è l’Inter, con sei reti su ventidue segnate da calciatori subentrati.

Seguono Torino a cinque e Udinese a quattro, chiudono la classifica Milan e Napoli, ferme a tre.

Per gli azzurri i gol in questione sono di Elmas in Napoli-Venezia 2-0, di Petagna in Genoa Napoli 1-2 e di Lozano in Udinese-Napoli 0-4.