Fiorentina, si guarda intorno: piace Jovic, il piano dei violi

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina dopo il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic, starebbe già iniziando a guardarsi intorno. I viola potrebbero puntare Luka Jovic a gennaio e la pista non sarebbe impossibile da praticare, visto il poco spazio a Madrid. I viola potrebbero proporre al ragazzo e al Real Madrid la stessa formula utilizzata per rilevare dai Blancos, Alvaro Odriozola, quella del prestito secco fino a giugno, con la promessa di riparlare della possibile permanenza solo in un secondo momento.