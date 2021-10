Di Michele: “Dovevo venire al Napoli, fu colpa di Delio Rossi. Quest’anno gli azzurri sono i più completi”

David Di Michele, ex attaccante ed ora allenatore Under 17 Frosinone, ha parlato ai microfono di Radio Marte svelando un retroscena del passato:

“C’è mancato poco che non giocassi con il Napoli, non venni per colpa di Delio Rossi che non volle mandarmi via dalla Salernitana. Io simile a Lozano? Siamo giocatori di quel livello, con velocità, dribbling, estro e fantasia. Quest’anno il Napoli è anche più completo davanti, anche perché l’allenatore lo ha completato. Spalletti fa fare tanti gol agli attaccanti, produce mole di gioco importante e con diverse caratteristiche può mettere in difficoltà le altre squadre.