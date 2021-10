Del Genio: “Zielinski non è al 100%, Politano può fare di più”

Paolo Del Genio, a Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le stelle della squadra di Luciano Spalletti: “Zielinski viene da un infortunio alla prima giornata e non è ancora al 100%. A me fa piacere e vi spiego. Io ne parlai dopo Firenze, pure di Lozano che non è ancora al 100%, Insigne pur giovando bene ha segnato solo su rigore e ne ha sbagliati due e non ha ancora fatto gol su azione. Pure Politano può fare di più e nonostante tutto questo il Napoli ha fatto 7 vittorie su 7, quindi è ancora più positivo”.