Del Genio: “Vi svelo come l’arrivo di Spalletti abbia fatto crescere mentalmente il Napoli”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della crescita che ha avuto il Napoli con l’arrivo di Luciano Spalletti:

“La crescita del Napoli con Spalletti dipende sempre da questioni tecniche e tattiche, se funzionano bene allora diventi forte mentalmente mentre ti blocchi quando vanno male. L’aspetto mentale lo metto in terza linea, in primis ci sono le giocate tecniche dei giocatori e poi la tattica, ovvero la strategia per la gara. Se questi tre fattori vanno nel verso giusto la squadra inevitabilemente cresce anche di testa, poi invece se sbagli tecnicamente o non funziona tatticamente la squadra allora non ti segue e possono accadere cose che deconcentrano l’ambiente. Ora funziona tutto e la testa è libera”.