Del Genio: ”Bottino pieno degli azzurri nonostante 4 giocatori non ancora al top, ma destinati a crescere”

A Radio Kiss Kiss è intervenuto il giornalista Paolo del Genio che ha espresso il suo parere sull’inizio di stagione degli azzurri. Ecco quanto detto:

”Sono molto colpito che il Napoli, pur con molti giocatori non ancora al top della condizione abbia fatto bottino pieno, con 7 vittorie su 7 in campionato. Ciò è positivo, basti vedere che Zielinski non è ancora al 100% della forma dopo l’infortunio contro il Venezia. Stesso discorso vale anche per Lozano. Per me anche Insigne pùo fare di più, infatti non ha ancora segnato gol su azione. Mi aspetto di più anche da Politano”.