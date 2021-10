Amir Rrahmani, difensore kosovaro e del Napoli, ieri ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha toccato diversi punti e tanti argomenti.

In particolare, il neo titolare della difesa azzurra ha sottolineato come sia importante, anzi fondamentale, avere la soglia dell’attenzione molto alta in vista della sfida con il Torino, perché lui conosce Juric e sa che ci sarà un pressing a tutto campo.

In più, ha aggiunti che non bisogna più pensare alla partita con il Verona, ma guardare avanti uniti e con fiducia, come insegna Spalletti; e poi il kosovaro ha esaltato i singoli, parlando di un Osimhen che è sempre scatenato e di un Koulibaly come un maestro di difesa da cui imparare sempre qualcosa.

Fonte: Corriere dello Sport.