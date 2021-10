L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sui recuperi in vista di Napoli-Torino.

“Lobotka ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo. Sarà tra i convocati per domenica. In forte dubbio Petagna, che ha rimediato una contrattura all’adduttore lungo di sinistra. Il calciatore ha svolto terapie e ha bisogno di riposare, difficile che venga convocato per domenica. Scalpita Mertens. La sua condizione è migliorata durante la sosta”.