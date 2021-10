Bucciantini: ”Osimhen devastante, spacca le partite”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini che ha espresso il proprio parere su Victor Osimhen. Ecco quanto detto:

”Osimhen è uno scassinatore delle partite, fa per sè e fa per gli altri. Dà velocità all’attacco e serenità anche agli altri. Giocatore decisivo di natura. Spalletti credo che sia l’allenatore giusto per lui, sapendo cosa ha fatto con i vari Dzeko, Icardi e Totti, che con l’allenatore toscano hanno segnato caterve di gol. Osimhen è sicuramente insieme a Lukaku il miglior acquisto della Serie A negli ultimi cinque anni”.