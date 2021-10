Alvino su Sarri: “2017/2021, qual è la verità?”

Carlo Alvino, giornalista, attraverso il suo profilo Twitter, ha scritto a proposito delle dichiarazioni di Maurizio Sarri. Il tecnico attualmente alla Lazio ha dichiarato di non rispecchiarsi più in questo calcio in quanto l’unico pensiero è quello dei soldi. Il giornalista, riprende delle parole dell’allenatore del 2017, quando allora sedeva sulla panchina del Napoli. In queste diceva di volersi arricchire con il nuovo contratto.

Il tweet recita, mettendo le due situazioni a confronto: “2017/2021… c’è sempre un prima e un dopo… ma qual è la verità?”