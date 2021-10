Se il Napoli dovesse battere il Torino nella sfida in programma domenica alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, Luciano Spalletti eguaglierebbe il record di sempre di vittorie consecutive nella storia del Napoli (8), appartenente a Maurizio Sarri per la stagione 2017/2018. Come ricorda Tuttosport, infatti, quella stagione portò quasi lo scudetto e questo dato potrebbe entusiasmare ancor di più i tifosi azzurri, nella speranza di qualcosa di veramente importante.