Serie A, nuovo positivo al Covid-19: si tratta di Arkadiusz Reca

Nuovo caso di positività al Covid-19 in Serie A. Si tratta di Arkadiusz Reca, terzino ed esterno sinistro dello Spezia, che è risultato positivo al coronavirus quest’oggi. Ad annunciarlo il sito ufficiale della squadra ligure:

“Lo Spezia Calcio comunica che, in seguito all’insorgenza di lievi sintomi influenzali che hanno spinto lo staff medico a effettuare un tampone di controllo a domicilio, il calciatore Arkadiusz Reca è risultato positivo. L’esterno polacco, da diverse settimane esterno al gruppo squadra in quanto infortunato, è già in isolamento come previsto dal protocollo”.