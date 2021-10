Claudio Ranieri ha trovato una nuova panchina e lo attende l’affascinante sfida della Premier League, il tecnico ex Sampdoria guiderà il Watford. Ranieri non sembra aver voglia di fermarsi e, come riportato da areanapoli, risponde a chi gli chiede quando lascerà il mondo del calcio. Queste le parole del tecnico romano:

“Il calcio è la mia vita, nessuna pensione, potrei continuare anche fino ad 80 anni. Il mio cervello sta bene e non conta come siederò in panchina.”