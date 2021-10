Padovan: “Il Napoli scenderà in campo per vincere. Vi spiego il motivo”

Giancarlo Padovan è stato ospite nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo riguardo l’imminente match di Serie A tra il Napoli e Torino.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Juric sta lavorando molto bene, come ha sempre fatto con tutte le squadre che ha allenato. Il Torino è una squadra in crescita, deve però migliorare ancora molto. Il Napoli ha molto per cui giocare, non dimentichiamo che in caso di vittoria si può parlare di piccola fuga.

Napoli-Torino? Fabian Ruiz può essere l’uomo partita, ho fiducia in lui. Da alcuni è considerato un giocatore un giocatore poco importante, non decisivo, io invece credo sia determinate“.