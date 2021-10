Le formazioni ufficiali di Colombia-Ecuador: la decisione su Ospina

David Ospina, portiere del Napoli, sarà in campo dal primo minuto con la sua Colombia. Nel pomeriggio sudamericano si sfideranno Colombia ed Ecuador. Il match è valido per la dodicesima giornata delle qualificazioni delle squadre sudamericane per il Mondiale in Qatar previsto per il 2022.

Queste le formazioni ufficiali rilasciate dalle due Nazionali:

Colombia (4-4-2): Ospina; Cuadrado, Mina, Cuesta, Mojica; Quintero, Barrios, Uribe, Diaz; Borré, Zapata

Ecuador (4-2-3-1): Dominguez; Torres, Hincapié, Preciado, Estupinan; Gruezo, Caicedo; Mena, Franco, Valencia; Estrada.