GdS – Belotti pronto a tornare! Le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa Torino, riguardante Andrea Belotti. Secondo il quotidiano il Gallo potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo minuto in casa granata, in vista della trasferta di Napoli. L’attaccante della nazionale dovrebbe partire dalla panchina, ma essendo l’attaccante ideale per Juric, non da escludere una sua partenza nell’undici titolare. In ogni caso se il suo impiego non dovesse essere dall’inizio, il suo utilizzo è pressochè certo a partita in corso.