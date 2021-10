Brutte notizie in casa Legia Varsavia, alla vista del doppio confronto con il Napoli in Europa League. Infatti come riportato dall’emittente israeliana Sport5 il difensore israeliano Abu Hanna avrebbe subito un infortunio al ginocchio nel match di qualificazione ai Mondiali contro la Moldova. Si teme anche l’interessamento dei legamenti, quindi dovrebbe essere sicura la sua assenza nei match contro gli azzurri. Nei prossimi giorni si capiranno i tempi di recupero del difensore del Legia.