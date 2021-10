Dossena: “Il Napoli ha la consapevolezza di essere una squadra forte”

Andrea Dossena è stato ospite nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex giocatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra partenopea, commentando il lavoro di alcuni calciatori azzurri.

Ecco quanto commentato: “Ho molti ricordi legati al mio percorso con il Napoli. La gara col City, quella con la Juve al San Paolo quando abbiamo vinto 3-0 e poi il trionfo in Coppa Italia sono cose che non potrò mai dimenticare.

Torino? Si gioca contro Juric, è un allenatore che sa il fatto suo. Può essere una una gara importante per Di Lorenzo per me fondamentale per raggiungere il risultato sperato. Il Toro è una squadra in buone condizioni, ma il Napoli ha la consapevolezza di essere una squadra che può fare grandi cose.

Zielinski sta giocando molto bene alle spalle di Osimhen. Mertens è un giocatore di esperienza che conosce squadra, compagni e quel tipo di calcio. Ha una cultura calcistica che gli consentirebbe di trovarsi gli spazi giusti”.