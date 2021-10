Da Torino sicuri: “Vedremo una squadra pronta a fermare il Napoli”

“Il Torino è pronto alla battaglia” ha così commentato Guglielmo Buccheri, giornalista de La Stampa, ospite di Radio Marte. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai granata, di cui è grande tifoso.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il Torino ha l’infermeria piena, non è in un momento di forma. Belotti verrà convocato,ma bisogna comunque poi valutare le sue condizioni. Sanabria è molto stanco, tornerà a disposizione anche Zaza, quindi probabilmente ci sarà tempo per entrambi. Conosciamo il modo in cui Juric lavora, la sua capacità di entrare prestotrasmettere i suoi metodi ai giocatori. Il Torino doveva dare dei segnali di ripartenza e lui è l’uomo giusto.

La classifica è bugiarda, certo non è da trascurare ci sono molte assenze però conta molto la profondità della rosa. Per esempio sulla trequarti resta solo Brekalo, sarebbe stato bello vedere il Toro con tutti gli uomini, ma sicuramente vedremo un Toro pronto alla battaglia. Indubbiamente il Napoli può lottare per lo scudetto”.